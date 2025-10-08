  • Спортс
  • Кирьяков считает, что Аленичев смог бы сменить Станковича: «Он и другие экс-игроки «Спартака» должны получить шанс. Семак показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне»
7

Кирьяков считает, что Аленичев смог бы сменить Станковича: «Он и другие экс-игроки «Спартака» должны получить шанс. Семак показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне»

Сергей Кирьяков считает, что Дмитрий Аленичев мог бы возглавить «Спартак».

— Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. «Спартак» вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером. Будут в пятерке, они этого заслуживают. Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому «Спартак» железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места. 

Им будет очень тяжело бороться с «Краснодаром», ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». Это те команды, которые сейчас будут биться, чтобы уйти на зимнюю паузу на хорошем месте. Такая интрига — украшение нашего чемпионата.

— Кто мог бы сменить Станковича в теории? Могли бы бывшие спартаковцы?

— Думаю, да. «Зенит» долго к этому приходил и, слава богу, назначил своего бывшего игрока Семака. Он показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне. Когда к этому придет «Спартак», тяжело сказать.

— Может, Аленичев смог бы?

Аленичев тоже в том числе. Он и другие бывшие футболисты «Спартака» заслуженно должны получить свой шанс, — сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
