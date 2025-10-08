Рэтклифф об Амориме в «МЮ»: «За три года Рубен должен доказать, что он прекрасный тренер. Посмотрите на Артету в «Арсенале», мы должны проявить терпение»

Джим Рэтклифф готов дать Рубену Амориму время в «Манчестер Юнайтед».

Португалец возглавил клуб в ноябре прошлого года, сменив Эрика тен Хага. Команда завершила сезон на 15-м месте в АПЛ и проиграла «Тоттенхэм» (0:1) в финале Лиги Европы. Сейчас «МЮ» ищет 10-м в Премьер-лиге, на 6 очков отставая от лидирующего «Арсенала».

«Рубен в течение трех лет должен доказать, что он действительно прекрасный тренер. Именно так я это вижу. Три года. Потому что футбол – это не мгновенный процесс.

Три года. Посмотрите, например, на [Микеля] Артету в «Арсенале ». Первые пару лет у него были крайне тяжелыми. Мы должны проявить терпение. У нас есть долгосрочный план. Это не выключатель, который можно просто щелкнуть.

Нельзя управлять таким клубом, как «Манчестер Юнайтед», реагируя импульсивно на высказывания какого-нибудь журналиста, который каждую неделю срывается в критику», – сказал владелец «Манчестер Юнайтед » в подкасте The Business от The Times и The Sunday Times.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. С ним лондонцы трижды подряд занимали вторые места в АПЛ, также были восьмыми и пятыми, доходили до полуфинала Лиги чемпионов. Команда выиграла Кубок Англии и дважды Суперкубок страны.