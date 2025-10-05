Писарев о стоимости своей коллекции марок: «Сумма в шесть нулей, в долларах. Есть очень редкие: с первых чемпионатов мира, из гитлеровской Германии»
– Мы прочитали, что вы филателист
– Да, у меня действительно очень большая коллекция футбольных марок, она посвящена чемпионатам мира по футболу.
У меня есть очень редкие марки: с первых чемпионатов мира, марки из гитлеровской Германии, выпущенные к ЧМ-1938. Достойная коллекция, которую мне отец передал, а я продолжаю.
– Можете оценить стоимость этой коллекции?
– Я бы сказал, что это 6 нулей.
– В рублях или в долларах?
– В долларах.
– Ничего себе. Нет желания продать?
– Нет, у меня все нормально в финансовом плане. Мне хватает. Я не хочу быть богатым, потому что вряд ли справлюсь с большой кучей денег.
А это коллекция – для меня своего рода реликвия, которую я хочу передать дальше по наследству. Она мне досталась от отца, и я хочу передать ее сыну, – рассказал тренер сборной России Писарев.