Писарев о стоимости своей коллекции марок: «Сумма в шесть нулей, в долларах. Есть очень редкие: с первых чемпионатов мира, из гитлеровской Германии»

Николай Писарев оценил свою коллекцию марок минимум в миллион долларов.

– Мы прочитали, что вы филателист

– Да, у меня действительно очень большая коллекция футбольных марок, она посвящена чемпионатам мира по футболу.

У меня есть очень редкие марки: с первых чемпионатов мира, марки из гитлеровской Германии, выпущенные к ЧМ-1938. Достойная коллекция, которую мне отец передал, а я продолжаю.

– Можете оценить стоимость этой коллекции?

– Я бы сказал, что это 6 нулей.

– В рублях или в долларах?

– В долларах.

– Ничего себе. Нет желания продать?

– Нет, у меня все нормально в финансовом плане. Мне хватает. Я не хочу быть богатым, потому что вряд ли справлюсь с большой кучей денег.

А это коллекция – для меня своего рода реликвия, которую я хочу передать дальше по наследству. Она мне досталась от отца, и я хочу передать ее сыну, – рассказал тренер сборной России Писарев .