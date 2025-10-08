Фото
Бойкова, Кондратюк, Пасечник и Чиризано, Шевченко и Ежлов примерили экипировку от бренда «Хохлома»

Бойкова, Кондратюк и другие фигуристы примерили экипировку от бренда «Хохлома».

Бренд «Хохлома» стал официальным экипировщиком сборной России по фигурному катанию в сезоне-2025/26.

«Российская сборная по фигурному катанию уже вовсю тестирует новую экипировку сезона от бренда «Хохлома» на катке и за его пределами, а мы любуемся кадрами спортсменов.

Марк Кондратюк опробовал худи из специальной коллекции на льду, а Софья Шевченко и Андрей Ежлов успели оценить тепло эксклюзивной куртки. Уже взяли на заметку модную стилизацию от Александры Бойковой и идею парных сочетаний от Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.

Специальная коллекция уже частично представлена в салонах «Хохлома» в Москве, Нижнем Новгороде и Плесе», – говорится в посте бренда.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Хохлома»
