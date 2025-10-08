  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Лос-Анджелес» представил 3-ю форму во время матча с «Колорадо». Игроки «Кингс» вышли на раскатку в черных джерси, а сыграли в новых – темных с короной в центре и серебристыми деталями
Фото
3

«Лос-Анджелес» представил 3-ю форму во время матча с «Колорадо». Игроки «Кингс» вышли на раскатку в черных джерси, а сыграли в новых – темных с короной в центре и серебристыми деталями

«Лос-Анджелес» показал третью форму на сезон-2025/26.

В первом матче нового сезона «Кингс» дома проиграли «Колорадо» со счетом 1:4. 

Перед игрок хоккеисты «Лос-Анджелеса» вышли на раскатку в стандартной черной форме. Однако на матч «Кингс» вышли в новой, третьей, форме – о которой ничего не было известно до начала матча. 

Представленная форма в основном будет использоваться в домашних матчах. Предыдущая белая альтернативная версия вызывала неудобства: соперники не всегда везли с собой темные комплекты, и каждый раз приходилось договариваться отдельно.

Основной цвет новой формы «Кингс» – черный, а в центре на джерси нанесена корона. Впервые она возвращается на форму с момента выхода «реверс ретро» в сезоне-2022/23 и впервые появляется на третьем комплекте с сезона-2012/13, когда «Кингс» окончательно перешли на форму, в которой выигрывали Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах.

Шлемы выполнены в серебряном цвете, совпадающим с полосами на рукавах и по низу формы. 

Изображение: скриншот из видео в аккаунте «Лос-Анджелеса» в X. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Лос-Анджелеса»
logoстиль
logoКолорадо
игровая форма
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон побил рекорд Сакика по очкам за «Колорадо» (без учета баллов за «Квебек») – 1017 против 1015. У форварда 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом»
3сегодня, 06:34
НХЛ. Стартовал регулярный чемпионат! Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Рейнджерс», «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», «Флорида» одолела «Чикаго»
267сегодня, 05:30
90 интересных фактов про НХЛ
50вчера, 19:30
Главные новости
Ларионов после 1:2 с «Автомобилистом»: «СКА взял очко у хорошей команды. Больших проблем не вижу, все в рабочем процессе. Сверху ощущаю только поддержку»
1 минуту назад
Якушев про Олимпиаду без России: «Не олимпийский уровень. Жалко, хоккеисты НХЛ хотят выиграть ОИ больше, чем Кубок Стэнли. Это политика и влияние нового президента МОК Ковентри»
313 минут назад
КХЛ. «Динамо» Москва против «Салавата Юлаева», «Автомобилист» обыграл СКА
10142 минуты назадLive
СКА проиграл 5 матчей подряд, команда Ларионова – 7-я на Западе. У «Автомобилиста» 5 побед кряду
6447 минут назад
Разин опубликовал фото с собакой: «На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!»
1559 минут назадФото
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Монреаль» – с «Торонто», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари»
45сегодня, 16:00
Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю. Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»
52сегодня, 15:28
Губернатор Ульяновской области на открытии спортплощадки: «Благодарю депутата Третьяка за поддержку. Должны сделать все, чтобы спорт стал доступным в каждом населенном пункте»
5сегодня, 14:58
«Шанхай» заплатит 70 млн рублей Лабанку за этот сезон (Михаил Зислис)
4сегодня, 14:43
«Эдмонтон» и Экхольм продлили договор на 3 года и 4 млн долларов за сезон. 35-летний защитник сейчас получает 6,25 млн в год
13сегодня, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Шанхая» Вагнер о КХЛ: «Вторая лига мира. В НХЛ самые топовые игроки, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Уровень примерно одинаковый»
123 минуты назад
Бабаев хотел бы, чтобы Кузнецов дебютировал за «Металлург» в игре с «Торпедо». После прошлого матча Разин и Исаков устроили потасовку
233 минуты назад
Сопин об усилении «Авангарда»: «Кого ждать? Центрфорвард и крайний, возможно. Локтев и Почивалов из ВХЛ тоже получат шансы, думаю»
1сегодня, 15:59
Агент Грицюка о 2+3 у форварда за «Нью-Джерси» на предсезонке: «Казалось, ему будет легко адаптироваться – так и получилось. Нужно закрепиться в НХЛ, а очки и голы – как будет»
1сегодня, 15:12
«Шанхай Дрэгонс» принимает минское «Динамо». Приходите поддержать драконов в домашних играх на «СКА Арене»!
сегодня, 13:00Реклама
Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»
5сегодня, 12:25
Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»
3сегодня, 12:01
Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг
1сегодня, 11:19
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
4сегодня, 10:10
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30