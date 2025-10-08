«Лос-Анджелес» представил 3-ю форму во время матча с «Колорадо». Игроки «Кингс» вышли на раскатку в черных джерси, а сыграли в новых – темных с короной в центре и серебристыми деталями

«Лос-Анджелес» показал третью форму на сезон-2025/26.

В первом матче нового сезона «Кингс» дома проиграли «Колорадо » со счетом 1:4.

Перед игрок хоккеисты «Лос-Анджелеса » вышли на раскатку в стандартной черной форме. Однако на матч «Кингс» вышли в новой, третьей, форме – о которой ничего не было известно до начала матча.

Представленная форма в основном будет использоваться в домашних матчах. Предыдущая белая альтернативная версия вызывала неудобства: соперники не всегда везли с собой темные комплекты, и каждый раз приходилось договариваться отдельно.

Основной цвет новой формы «Кингс» – черный, а в центре на джерси нанесена корона. Впервые она возвращается на форму с момента выхода «реверс ретро» в сезоне-2022/23 и впервые появляется на третьем комплекте с сезона-2012/13, когда «Кингс» окончательно перешли на форму, в которой выигрывали Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах.

Шлемы выполнены в серебряном цвете, совпадающим с полосами на рукавах и по низу формы.

Изображение: скриншот из видео в аккаунте «Лос-Анджелеса» в X.