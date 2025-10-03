  • Спортс
  • Ташуев о работе тренером: «У меня же школа еще советского времени, опыт. Запал не то, что остается, а я еще и многим фору дам. Анчелотти ЛЧ брал год назад, Гасперини – ЛЕ»
5

Сергей Ташуев высказался о своем будущем.

Тренер покинул «Ахмат» в мае этого года и с тех пор находится без команды.

«С «Факелом» была непонятная ситуация, я ни с кем даже не контактировал. Что касается будущего, некоторые намерения у меня есть. Понятно, что от них до подписания контракта далеко. Были определенные диалоги с представителями иностранных сборных. Это нормальное явление, у каждого тренера такая ситуация.

Были ли мысли о завершении карьеры тренера? Нет, о таком даже не думал. Запал не то, что остается, а я в этом плане еще и многим фору дам. Год назад Анчелотти выиграл Лигу Чемпионов, а Гасперини Лигу Европы, сейчас Черчесов отлично работает в «Ахмате». У меня же школа еще советского времени, огромный опыт. Для тренера возраста нет, тут нужен огонь в глазах. У меня его еще не на один год хватит», – сказал 66-летний Ташуев.

