Клопп – приоритетный вариант для «Аль-Иттихада» на пост тренера. Эмери, Хави, Спаллетти и Консейсау – тоже кандидаты (Arriyadiyah)
«Аль-Иттихад» хочет назначить Юргена Клоппа главным тренером команды.
58-летний специалист называется приоритетным вариантом для клуба из Саудовской Аравии, сообщил Arriyadiyah.
«Аль-Иттихад» ранее отправил Лорана Блана в отставку после поражения от «Аль-Насра» (0:2). Команда идет третьей в таблице чемпионата, набрав 9 очков в 4 матчах.
Также в число кандидатов на пост главного тренера клуба входят Хави, Унаи Эмери, Лучано Спаллетти и Сержиу Консейсау.
Юрген Клопп не тренирует с 2024 года после того, как принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля».
