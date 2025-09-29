Клопп – приоритетный вариант для «Аль-Иттихада» на пост тренера. Эмери, Хави, Спаллетти и Консейсау – тоже кандидаты (Arriyadiyah)

«Аль-Иттихад» хочет назначить Юргена Клоппа главным тренером команды.

58-летний специалист называется приоритетным вариантом для клуба из Саудовской Аравии, сообщил Arriyadiyah.

«Аль-Иттихад » ранее отправил Лорана Блана в отставку после поражения от «Аль-Насра» (0:2). Команда идет третьей в таблице чемпионата, набрав 9 очков в 4 матчах.

Также в число кандидатов на пост главного тренера клуба входят Хави , Унаи Эмери , Лучано Спаллетти и Сержиу Консейсау.

Юрген Клопп не тренирует с 2024 года после того, как принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля».