4

«Аль-Иттихад» Бензема близок к назначению Консейсау (Foot Mercato)

Сержиу Консейсау, вероятно, возглавит «Аль-Иттихад».

Экс-тренер «Милана» и «Порту» близок к назначению в саудовский клуб, сообщает Foot Mercato.

Ранее «Аль-Иттихад», за который выступает Карим Бензема, уволил Лорана Блана. Сообщалось, что саудовцы также вели переговоры с Лучано Спаллетти и Рогером Шмидтом.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Foot Mercato
logoАль-Иттихад Джидда
logoСержиу Консейсау
logoвысшая лига Саудовская Аравия
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клопп и «Аль-Иттихад» Бензема не ведут переговоры. Спаллетти, Консейсау, Шмидт – главные кандидаты на пост тренера
30 сентября, 16:06
Клопп – приоритетный вариант для «Аль-Иттихада» на пост тренера. Эмери, Хави, Спаллетти и Консейсау – тоже кандидаты (Arriyadiyah)
3629 сентября, 10:15
«Аль-Иттихад» рассматривает Спаллетти и Консейсау на замену Блану
328 сентября, 16:03
Главные новости
28 млрд рублей от «Матч ТВ» за права на РПЛ, ФИФА не отстранит Израиль, вратарь «Лилля» отбил 3 пенальти за 3 минуты, «Сибирь» уволила Епанчинцева и другие новости
1620 минут назад
Новые пары в «Комбо» – угадаете связи? Игра для футбольных эрудитов
30 минут назадТесты и игры
Агент Баринова: «Будем рассматривать ЦСКА, если до января история о продлении контракта с «Локо» останется на том же уровне»
10сегодня, 05:21
Президент «Урала» о Первой лиге: «У губерний нет денег на ВАР. Слишком дорогое удовольствие. А очки нам никто не вернет»
10сегодня, 04:33
Дешам о Мбаппе: «Центральный нападающий, который любит свободу действий. Делает разницу благодаря огромным мощи и скорости»
7сегодня, 03:00
Алеррандро о безголевой серии из 7 матчей: «Меня взяли, чтобы я забивал. Работаю, чтобы совершенствоваться и забивать больше»
16сегодня, 02:38
Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»
23сегодня, 02:24
Постекоглу – первый за 100 лет тренер «Ноттингема», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах
37вчера, 21:36
Вратарь «Лилля» Озер о 3 отбитых пенальти: «Я бы и 4-й отразил. Перед игрой пообещал девушке, что не пропущу. Она сказала, что у меня давно не было сухого матча»
22вчера, 20:59
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
83вчера, 20:57Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» о восстановлении Жерсона: «Он уже фрагментарно тренируется с командой»
111 минут назад
Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)
334 минуты назад
Кейн об атаке из глубины: «Нравится иногда опускаться и получать мяч ближе к середине поля. Когда играешь «девятку», не так часто касаешься его»
2сегодня, 05:00
Давид Луиз о переходе в «Пафос» Ломакина: «Всегда любил играть в Европе. Во главе клуба люди с амбициями, они хотят развивать проект»
3сегодня, 04:46
Зинченко пропустил матч с «Мидтьюлландом» из-за травмы паха. Участие защитника «Ноттингема» в игре с «Ньюкаслом» под вопросом
3сегодня, 04:18
«Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба
8сегодня, 03:55
Защитник «Локо» Ньямси: «Все московские клубы играют на хорошем, европейском уровне. Каждый матч против них трудный»
3сегодня, 03:37
Погиб экс-форвард «Ротора» Максим Бондаренко. Ему было 44 года
4сегодня, 03:22
Тренер «Ростова» Альба о 6-матчевой серии без поражений в основное время: «Команда находится в хорошей форме»
5сегодня, 01:47
«Кристал Пэлас» определится с будущим Гласнера во время паузы на матчи сборных. Переговоры с тренером о новом контракте проходят позитивно на фоне интереса «МЮ»
10сегодня, 01:35