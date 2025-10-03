«Аль-Иттихад» Бензема близок к назначению Консейсау (Foot Mercato)

Сержиу Консейсау, вероятно, возглавит «Аль-Иттихад».

Экс-тренер «Милана» и «Порту» близок к назначению в саудовский клуб, сообщает Foot Mercato.

Ранее «Аль-Иттихад », за который выступает Карим Бензема, уволил Лорана Блана. Сообщалось, что саудовцы также вели переговоры с Лучано Спаллетти и Рогером Шмидтом.