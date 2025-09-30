Клопп и «Аль-Иттихад» Бензема не ведут переговоры. Спаллетти, Консейсау, Шмидт – главные кандидаты на пост тренера
Юрген Клопп не ведет переговоры с «Аль-Иттихадом».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Основными кандидатами на пост главного тренера «Аль-Иттихада» являются Лучано Спаллетти, Сержиу Консейсау и Рогер Шмидт. Ранее саудовский клуб отправил в отставку Лорана Блана.
Клопп заявил, что не планирует возвращаться к работе тренером: «Не скучаю, после ухода наслаждался жизнью». Немецкий специалист возглавлял «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «Ливерпуль».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
