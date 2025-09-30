  • Спортс
  • Клопп и «Аль-Иттихад» Бензема не ведут переговоры. Спаллетти, Консейсау, Шмидт – главные кандидаты на пост тренера
Клопп и «Аль-Иттихад» Бензема не ведут переговоры. Спаллетти, Консейсау, Шмидт – главные кандидаты на пост тренера

Юрген Клопп не ведет переговоры с «Аль-Иттихадом».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо

Основными кандидатами на пост главного тренера «Аль-Иттихада» являются Лучано Спаллетти, Сержиу Консейсау и Рогер Шмидт. Ранее саудовский клуб отправил в отставку Лорана Блана. 

Клопп заявил, что не планирует возвращаться к работе тренером: «Не скучаю, после ухода наслаждался жизнью». Немецкий специалист возглавлял «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «Ливерпуль». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
