Кисляк признан лучшим игроком июля и августа в ЦСКА. У него 2+3 в 7 матчах РПЛ

Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в первых двух месяцах сезона.

Полузащитник армейцев получил награду по итогам июля и августа, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Игоря Акинфеева , Милана Гайича , Матвея Лукина , Игоря Дивеева , Мойзеса Барбозу, Данила Кругового, Ивана Облякова , Кирилла Глебова и Матеуса Алвеса.

В июле и августе Кисляк провел 7 матчей в рамках Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .