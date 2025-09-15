Кисляк признан лучшим игроком июля и августа в ЦСКА. У него 2+3 в 7 матчах РПЛ
Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в первых двух месяцах сезона.
Полузащитник армейцев получил награду по итогам июля и августа, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Игоря Акинфеева, Милана Гайича, Матвея Лукина, Игоря Дивеева, Мойзеса Барбозу, Данила Кругового, Ивана Облякова, Кирилла Глебова и Матеуса Алвеса.
В июле и августе Кисляк провел 7 матчей в рамках Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
