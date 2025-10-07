Беппе Маротта: «Серия А – переходная лига, больше не Эльдорадо, как в 2000-х. Наша траектория – вниз. «Реал» купил Мастантуоно за 60 млн, у нас за молодого игрока не заплатили бы больше 35»

Беппе Маротта признал, что Серия А уже не та, что прежде.

«Проблема в том, что траектория движения нашего футбола всегда направлена вниз. Мы переходная лига, мы больше не Эльдорадо, как в 2000-х. Сегодня великие футболисты приезжают сюда, когда им уже 40 лет.

Вот пример: «Реал Мадрид» подписал Мастантуоно за 60 млн евро. В Италии, если игрок родился в 2004, 2005, 2006 году, за него заплатят максимум 30-35 млн евро. Рынок входящих трансферов очень ограничен.

Кроме того, большие клубы вроде «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Ромы», «Наполи» и «Аталанты» сосредоточились на приросте капитала. В 2000-х редко можно было увидеть, как клубы продают игроков. Но сегодня мы не смогли бы предоставить адекватную финансовую отчетность, если бы не делали акцент на приросте капитала. Это большая разница, и она также связана с тем, что наши телевизионные права за рубежом были проданы в 10 раз дешевле, чем их», – сказал президент «Интера».