11

Карпин не знал, что Дембеле выиграл «Золотой мяч»: «Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок. Сафонов? Возможно»

Валерий Карпин считает, что российские игроки могли бы претендовать на «Золотой мяч».

Приз лучшему футболисту сезона получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Кто выиграл «Золотой мяч»? Дембеле? Не знал. Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок», – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России. 

На вопрос о том, мог ли этим российским футболистом стать вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, Карпин ответил: «Возможно».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
