  • «Ощущение, что Шпилевский приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. С таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!» Радимов о тренере «Пари НН»
7

«Ощущение, что Шпилевский приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. С таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!» Радимов о тренере «Пари НН»

Владислав Радимов раскритиковал работу тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

После 11 туров нижегородцы занимают в РПЛ 15-е место.

«В свете результатов Нижнего можно было бы сейчас размазать Шпилевского, но не хочется бить лежащего. И не хочется уподобляться ему, потому что он ищет виновных во всем. У меня такое ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. Ну с таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!

Вот он сейчас как бы перестраивает игру «Пари НН», но я поспорю. Потому что играть в атаку и доминировать на поле — это одна история, и совсем другая — бежать с шашками наголо, как это делает Нижний. И допускать кучу пробелов в обороне, и проиграть «Сочи» сейчас, и находиться в зоне вылета – это тоже совсем другое. 

Сначала он говорил, что у него все хорошо, мы скоро будем набирать очки, а потом виноваты стали игроки, вышедшие на замену, потом руководство, которое не усилило игроками, потом игроки, которые допускают в каждом матче детские ошибки, из-за которых теряются очки. Это все неправильно.

Если это перемены, такие перемены, думаю, «Пари НН» до добра не доведут», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
