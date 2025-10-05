Шпилевский не собирается уходить из «Пари НН» после 1:2 с «Сочи»: «Если все читать и слушать, можно сразу самоубийством заканчивать. Сейчас и Гвардиола не изменит ситуацию, здравомыслящие все понимают»
Алексей Шпилевский не планирует уходить из «Пари НН».
Клуб из Нижнего Новгорода в матче 11-тура Мир РПЛ проиграл «Сочи» на выезде (1:2). Команда Шпилевского занимает 15-е место с 6 очками.
«Если все читать и всех слушать, то можно сразу же жизнь самоубийством заканчивать. Поэтому пусть говорят, пусть пишут – процесс виден на поле. И кто разумно оценивает ситуацию и видит, те понимают, что на все надо время.
Поэтому я не думаю, что сейчас [Пеп] Гвардиола придет и изменит ситуацию. Не то что я себя с ним сравниваю, но любой здравомыслящий специалист или человек все понимает и видит», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
