  • Шпилевский об 1:2 от «Сочи»: «Шестой пенальти в четырех матчах – это говорит о бездарности «Пари НН». Я просто в шоке, как можно такой матч проиграть»
8

Шпилевский об 1:2 от «Сочи»: «Шестой пенальти в четырех матчах – это говорит о бездарности «Пари НН». Я просто в шоке, как можно такой матч проиграть»

Алексей Шпилевский употребил слово «бездарность», говоря о поражении «Пари НН».

«Пари НН» на выезде проиграл «Сочи» (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Нижегородцы уступили в пяти матчах подряд, а южане выиграли впервые в сезоне.

«Не понимаю опять, как можно проигрывать такой матч. Соперник от нас вообще ничего не хотел. Два гола просто сами себе опять нарисовали.

Шестой пенальти в четырех матчах – это говорит о нашей бездарности, к сожалению. Первый гол так же, четыре в один нас соперник обходит с края в середину. Просто параллельно бежим, наблюдаем, никто активно не выдвигается, и пропускаем такой гол. Это был единственный удар, который мне запомнился.

Во втором тайме стали выше прессинговать, в первом хотели дать возможность войти сопернику, сыграть на перехватах, в свободные зоны ворваться. К сожалению, немного был такой флегматизм, решили перестроиться.

Опять же, это ни в коем случае не отговорка. Я просто в шоке, как можно взять и такой матч проиграть. Ребята выжимали максимум, сделали все, что в их силах.

Опять из‑за таких бездарных ошибок ты не будешь набирать очки. Если мы это никак не устраним или не прекратим делать, то будет тяжело», – сказал главный тренер «Пари НН» Шпилевский.

«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд и 7 из 8 последних. У Шпилевского 13 поражений за 16 игр, команда идет 15-й в РПЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
