«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд и 7 из 8 последних. У Шпилевского 13 поражений за 16 игр, команда идет 15-й в РПЛ
«Пари НН» проиграл 7 из 8 последних матчей.
Команда тренера Алексея Шпилевского на выезде уступила «Сочи» (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ. Южане победили впервые в сезоне.
«Пари НН» проиграл пять матчей подряд в Премьер-лиге и Фонбет Кубке России. За 16 матчей во главе нижегородской команды у белоруса Шпилевского нет ни одной ничьей – 13 поражений и 3 победы.
В РПЛ «Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е, место. Далее – домашний матч с «Акроном» 18 октября.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
