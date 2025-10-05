«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд и 7 из 8 последних. У Шпилевского 13 поражений за 16 игр, команда идет 15-й в РПЛ

«Пари НН» проиграл 7 из 8 последних матчей.

Команда тренера Алексея Шпилевского на выезде уступила «Сочи » (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ . Южане победили впервые в сезоне.

«Пари НН » проиграл пять матчей подряд в Премьер-лиге и Фонбет Кубке России. За 16 матчей во главе нижегородской команды у белоруса Шпилевского нет ни одной ничьей – 13 поражений и 3 победы.

В РПЛ «Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е, место. Далее – домашний матч с «Акроном» 18 октября.