Эмбиид о ЧМ-2026: «Англия снова облажается, это происходит каждый раз. У Франции лучший состав, у Испании есть шанс на победу»

Баскетболист Джоэл Эмбиид поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

– Я большой фанат футбола, так что, конечно, я воодушевлен. Я хочу посетить как можно больше матчей. Посмотрим на расписание, и появлюсь на каком-нибудь стадионе.

– Кто выиграет?

– У Франции лучший состав. Думаю, что у Испании , конечно, есть шанс...

– Англия?

– Англия снова облажается (улыбается).

– Мы слышим это каждый год.

– Это происходит каждый раз. Технически у них лучшая команда, некоторые ребята... Я большой фанат футбола, смотрю каждый матч, и они талантливы на бумаге...

– За какую команду вы болеете?

– За «Реал » и «Арсенал », – сказал центровой «Филадельфии».