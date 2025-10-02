  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эмбиид о ЧМ-2026: «Англия снова облажается, это происходит каждый раз. У Франции лучший состав, у Испании есть шанс на победу»
4

Эмбиид о ЧМ-2026: «Англия снова облажается, это происходит каждый раз. У Франции лучший состав, у Испании есть шанс на победу»

Баскетболист Джоэл Эмбиид поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года. 

– Я большой фанат футбола, так что, конечно, я воодушевлен. Я хочу посетить как можно больше матчей. Посмотрим на расписание, и появлюсь на каком-нибудь стадионе. 

– Кто выиграет?

– У Франции лучший состав. Думаю, что у Испании, конечно, есть шанс...

Англия?

– Англия снова облажается (улыбается).

– Мы слышим это каждый год.

– Это происходит каждый раз. Технически у них лучшая команда, некоторые ребята... Я большой фанат футбола, смотрю каждый матч, и они талантливы на бумаге...

– За какую команду вы болеете?

– За «Реал» и «Арсенал», – сказал центровой «Филадельфии». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoФиладельфия
logoСборная Испании по футболу
logoДжоэл Эмбиид
logoСборная Англии по футболу
logoЧМ-2026
logoНБА
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала примет «Ростов»
9336 минут назад
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й
815 минут назад
Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире»
1433 минуты назад
Мбаппе – лучший игрок тура в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче с «Кайратом»
1733 минуты назад
Журналист Риоло о победе «ПСЖ»: «Это не «Барса» разочаровала, это «ПСЖ» ее размазал. Во 2-м тайме ее не было на поле»
844 минуты назад
Витинья о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Нам плевать. Мы выиграли и рады этому»
1959 минут назад
Анри о календаре: «Я, болельщик, устал. Я не смотрел КЧМ, это уже чересчур. Нужно побеседовать с футболистами. Мне не звоните, я уже не играю»
19сегодня, 13:40
Тебас о финансовом контроле Ла Лиги: «Не будь этого, деньги уходили бы игрокам на «Феррари», «Порше» и яхты, а не на погашение долгов»
17сегодня, 13:26
Вальверде не будет правым защитником в матче с «Вильярреалом». Позицию займет Асенсио или Милитао (COPE)
11сегодня, 13:23
Руни раскритиковал Слота после 0:1 от «Галатасарая»: «Аморима разнесли бы за хавбека на позиции правого защитника. В конце он выпустил игроков атаки «Ливерпуля» и такой: «Сами разберетесь»
10сегодня, 13:07
Ко всем новостям
Последние новости
Пострадавшие в драке со Смоловым в «Кофемании» собираются подать иск на игрока за распространение клеветы. RT утверждает, что Федора не оскорбляли матом
12 минуты назад
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
36 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Ноа» сыграет с «Риекой», «Фиорентина» против «Сигмы»
26 минут назад
Каррагер о Райе: «Один из лучших вратарей мира, может соревноваться с Алиссоном за звание лучшего в АПЛ. Это один из важнейших трансферов «Арсенала»
111 минут назад
Кержаков о ЦСКА: «Заслуженно лидирует в РПЛ, учитывая игру «Зенита» и «Краснодара», у которого не получалось дожимать соперников. У армейцев есть хребет из классных футболистов»
223 минуты назад
Мерсон о Гласнере в «МЮ»: «Блестящий тренер, но его схема не подходит команде – Аморим подтвердит. Однако отказать «Юнайтед» невозможно, это доказано годами»
435 минут назад
«Амкар» встретится с «Уралом-2». Поддержите команду в домашнем матче против екатеринбуржцев!
52 минуты назадРеклама
Кукурелья о Гарначо: «Очень важный игрок, который может помочь «Челси». Он провел хороший матч с «Бенфикой» и повторит это с «Ливерпулем», надеюсь»
154 минуты назад
Волейболист Спиридонов о Заболотном: «Более деревянного футболиста в жизни не видел, падает чаще Комличенко. Дзюба, каким бы ни был человеком, свои единоборства выигрывает»
5сегодня, 13:50
Вратарь «Ахмата» Ульянов о сезоне: «Авторитет Черчесова, его слова и перестроения дают результат. Мы начали играть чуть в другой футбол с первого матча»
сегодня, 13:42