Эмбиид о ЧМ-2026: «Англия снова облажается, это происходит каждый раз. У Франции лучший состав, у Испании есть шанс на победу»
Баскетболист Джоэл Эмбиид поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
– Я большой фанат футбола, так что, конечно, я воодушевлен. Я хочу посетить как можно больше матчей. Посмотрим на расписание, и появлюсь на каком-нибудь стадионе.
– Кто выиграет?
– У Франции лучший состав. Думаю, что у Испании, конечно, есть шанс...
– Англия?
– Англия снова облажается (улыбается).
– Мы слышим это каждый год.
– Это происходит каждый раз. Технически у них лучшая команда, некоторые ребята... Я большой фанат футбола, смотрю каждый матч, и они талантливы на бумаге...
– За какую команду вы болеете?
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
