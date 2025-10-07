Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»

Андрей Канчельскис призвал «Спартак» пригласить Александра Мостового.

«Уже неоднократно говорил, что «Спартаку » стоит рискнуть и назначить тренером Мостового. Уже который подряд иностранец не дает результата. Может, стоит резко поменять методику выбора тренера.

А Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Уверен, результаты у красно-белых будут точно не хуже, чем при Станковиче », – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».