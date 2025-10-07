  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»
50

Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»

Андрей Канчельскис призвал «Спартак» пригласить Александра Мостового.

«Уже неоднократно говорил, что «Спартаку» стоит рискнуть и назначить тренером Мостового. Уже который подряд иностранец не дает результата. Может, стоит резко поменять методику выбора тренера.

А Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Уверен, результаты у красно-белых будут точно не хуже, чем при Станковиче», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Как вам дерби?16624 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Канчельскис
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Канчельскис: «ЦСКА в 10 раз более организован, чем «Спартак», у армейцев преимущество. Плюс красно-белых начинает трясти, когда они рядом с первым местом»
115 октября, 12:00
Канчельскис о России и Англии: «Мы отстаем в культуре боления, небо и земля, там футбол – это праздник. Какой может быть праздник в Оренбурге на искусственном поле или в Химках?»
213 октября, 14:41
Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»
483 октября, 11:43
Главные новости
Ямаль сыграет с «Реалом», если не возникнет осложнений. Вингер «Барсы» может восстановиться уже к матчу с «Жироной»
5 минут назад
Беппе Маротта: «Серия А – переходная лига, больше не Эльдорадо, как в 2000-х. Наша траектория – вниз. «Реал» купил Мастантуоно за 60 млн, у нас за молодого игрока не заплатили бы больше 35»
6 минут назад
Джеррард о сборной Англии: «Мы были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой, немного ненавидели друг друга»
720 минут назад
Приходите прокачивать продукт в Спортс’’ – ищем сильного frontend-разработчика. Ждем именно вас!
30 минут назадВакансия
Альба объявил о завершении карьеры по окончании сезона МЛС: «Футбол дал мне все и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Пришло время начать новую главу»
3145 минут назад
Кахигао против назначения российских тренеров в «Спартак» из-за их связей с агентами. Часть руководства «Лукойла» жалеет, что клуб не взял Черчесова (Legalbet)
43сегодня, 15:13
Глава итальянской федерации о матче с Израилем: «Спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей. Как гражданин я глубоко возмущен всем, что мы видим»
29сегодня, 15:01
Глава отдела адаптации ЦСКА о переезде Челестини в Россию: «Сказали взять наличные на первое время, потому что иностранные карты не работают. Он говорит: «Вообще? А Visa, Mastercard?»
20сегодня, 14:32
Карпин не знал, что Дембеле выиграл «Золотой мяч»: «Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок. Сафонов? Возможно»
26сегодня, 14:26
ЦСКА не обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»: «Отсудить дерби так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории»
54сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»
120 минут назад
Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
335 минут назад
У Салаха 12,5% успешных обводок – это худший результат в АПЛ. Египтянин обыграл всего одного соперника
438 минут назад
Бевеев о водке в бане в 14 лет: «В фильмах увидели, что ее пьют в граненых стаканах, и повторили. Хорошо, что не умер. Дома убеждал родителей, что это такой способ восстановления после тренировок»
457 минут назад
Ташуев об обвинении Сперцяна в расизме: «Футбол – сильнейший адреналин, на эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»
1сегодня, 15:25
Экс-глава «Телеспорта» Макаренко признан банкротом, суд открыл процедуру реализации имущества
1сегодня, 15:22
Каталонская «Эуропа» присоединилась к демонстрации в Барселоне с требованием прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем. Около 70 тысяч человек было на протесте в субботу
8сегодня, 15:05
Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»
13сегодня, 14:42
Байдачный о Карпине в «Динамо»: «Нужно дать хотя бы год, если пригласили, то в него надо верить. К тому же у него нагрузка двойная, ведь у него еще сборная России»
4сегодня, 14:41
Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК
5сегодня, 14:17