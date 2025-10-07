Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»
Андрей Канчельскис призвал «Спартак» пригласить Александра Мостового.
«Уже неоднократно говорил, что «Спартаку» стоит рискнуть и назначить тренером Мостового. Уже который подряд иностранец не дает результата. Может, стоит резко поменять методику выбора тренера.
А Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Уверен, результаты у красно-белых будут точно не хуже, чем при Станковиче», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Как вам дерби?16624 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
