Андрей Канчельскис: «ЦСКА в 10 раз более организован, чем «Спартак», у армейцев преимущество. Плюс красно-белых начинает трясти, когда они рядом с первым местом»

ЦСКА сегодня примет «Спартак» в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 16:30 по московскому времени.
«ЦСКА в 10 раз более организованная команда, чем «Спартак». Красно-белые могут слишком сильно увлечься атакой и допустить ошибки в обороне. А в таких больших матчах все решают детали.
В этом плане у армейцев есть преимущество. Плюс «Спартак» относительно неплохо провел последнее матчи и приблизился к группе лидеров. А когда «Спартак» рядом с первым местом, то команду начинает трясти», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.
