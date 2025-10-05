Андрей Канчельскис: «ЦСКА в 10 раз более организован, чем «Спартак», у армейцев преимущество. Плюс красно-белых начинает трясти, когда они рядом с первым местом»

Андрей Канчельскис назвал ЦСКА более организованной командой, чем «Спартак».

ЦСКА сегодня примет «Спартак» в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 16:30 по московскому времени.

«ЦСКА в 10 раз более организованная команда, чем «Спартак ». Красно-белые могут слишком сильно увлечься атакой и допустить ошибки в обороне. А в таких больших матчах все решают детали.

В этом плане у армейцев есть преимущество. Плюс «Спартак» относительно неплохо провел последнее матчи и приблизился к группе лидеров. А когда «Спартак» рядом с первым местом, то команду начинает трясти», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.