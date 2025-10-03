  • Спортс
  • Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»
17

Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»

Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» с лондонским «Арсеналом».

«Оценивая шансы ЦСКА задержаться на первом месте, нужно сказать, что армейцы стабильны на протяжении 10-15 лет. Они почти всегда в тройке, на седьмое-восьмое место никогда не опускались.

А, например, у «Спартака» нет такой стабильности. Вроде поднимаются, а потом раз – и сдулись, как воздушный шарик.

Эта команда мне напоминает лондонский «Арсенал» – «Спартак» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом то третьи, то четвертые», – сказал экс-хавбек сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
