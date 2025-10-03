Канчельскис о России и Англии: «Мы отстаем в культуре боления, небо и земля, там футбол – это праздник. Какой может быть праздник в Оренбурге на искусственном поле или в Химках?»

Андрей Канчельскис заявил, что Россия отстает от Англии в культуре боления.

О том, что Россия отстает от Англии по культуре боления на стадионах

«Конечно, отстаем в культуре боления, небо и земля по сравнению с Англией. Там футбол – это праздник, у нас же не на каждом стадионе такое увидишь.

Какой может быть праздник в Оренбурге на искусственном поле? Скажите, какой праздник может быть в Химках? Пять человек приходят на футбол».

О баннере фанатов австрийского «Штурма» в честь Сергея Юрана

«У европейского болельщика другое понимание футбола, чем у нас. Другая культура, они с уважением к игрокам относятся.

Европейцы относятся к каждому игроку очень персонально, здорово и всегда поддерживают команду в хороших и плохих ситуациях. У нас все наоборот», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис .