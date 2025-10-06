В Палестине обвинили Израиль в нападении на здание футбольной ассоциации.

«Палестинская футбольная ассоциация (PFA) решительно осуждает последнее нападение израильских оккупационных сил на нашу штаб-квартиру в Аль-Раме, провинция Иерусалим, расположенную рядом со стадионом имени Фейсала аль-Хуссейни, который является домашним для нашей сборной.

Сегодня оккупационные силы вновь ворвались в этот район, бросая газовые и шумовые гранаты непосредственно в здание PFA. Это преднамеренное нападение подвергло опасности наш персонал, вызвало панику среди сотрудников и привело к полной остановке нашей повседневной деятельности, серьезно подорвав безопасность и возможность работать.

Это нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида Израиля в отношении палестинского народа, который также унес жизни сотен спортсменов и спортивного персонала, разрушил объекты и подорвал основы палестинского спорта. Сам стадион имени Фейсала Аль-Хусейни неоднократно сталкивался с нарушениями и ограничениями со стороны Израиля. PFA последовательно отказывали в возможности проводить там домашние матчи, лишая наши команды и болельщиков основного права играть и соревноваться на родной земле.

Эти действия являются не отдельными инцидентами, а частью систематической политики, направленной против палестинского спорта, что является прямым нарушением принципов, закрепленных в Уставе ФИФА, регламенте УЕФА и Олимпийской хартии, которые основаны на уважении человеческого достоинства, равенства и мира.

Тем не менее, несмотря на продолжающиеся нарушения, Израиль продолжает пользоваться всеми привилегиями и участвовать в международном футболе, упорно нарушая все принципы, которыми руководствуется мировое футбольное сообщество. Эти двойные стандарты угрожают авторитету и моральным устоям мирового спорта.

Палестинская футбольная ассоциация призывает ФИФА, УЕФА и все международные спортивные организации действовать добросовестно и немедленно ввести санкции в отношении Израильской футбольной ассоциации до тех пор, пока эти продолжающиеся преступления против палестинского спорта и спортсменов не прекратятся.

Мы также настоятельно призываем все ассоциации-члены, клубы и игроков по всему миру проявить солидарность с Палестиной, поддержать ценности справедливости и прав человека и потребовать привлечения к ответственности за эти продолжающиеся нарушения», – говорится в заявлении PFA.

Совет ФИФА не обсуждал возможное отстранение Израиля. Санкций в отношении израильских команд не будет, вероятнее всего (As)