Совладельца «Торпедо» Соболева перевели из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в «оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования» («Mash на спорте»)

Совладельца «Торпедо» освободили из СИЗО.

Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Леонида Соболева на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо » из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

В августе его арест был продлен до октября.

Как сообщает LiveResult со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 26 сентября функционер был переведен под домашний арест по итогам очередного заседания.