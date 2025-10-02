Совладельца «Торпедо» Соболева перевели из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в «оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования» («Mash на спорте»)
Совладельца «Торпедо» освободили из СИЗО.
Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Леонида Соболева на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».
В августе его арест был продлен до октября.
Как сообщает LiveResult со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 26 сентября функционер был переведен под домашний арест по итогам очередного заседания.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: LiveResult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости