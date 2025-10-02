Совладельца «Торпедо» Соболева перевели под домашний арест из СИЗО. Бывшего директора клуба Скородумова оставили под стражей

Совладельца «Торпедо» Леонида Соболева перевели из СИЗО под домашний арест.

Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Леонида Соболева на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

Как сообщает ТАСС, суд изменил меру пресечения для Соболева.

«В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО», – сообщили в правоохранительных органах.

По данным «Р-Спорт», Соболева из СИЗО перевели под домашний арест.

«Соболеву изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест», – сообщил источник.

Бывший директор «Торпедо » Валерий Скородумов, который также является фигурантом уголовного дела, остался под стражей. При этом экс-бухгалтер клуба Ирина Волкова в июне была отправлена под домашний арест.