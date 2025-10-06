Вендел помогает Жерсону адаптироваться в «Зените» и Санкт-Петербурге, часто зовет гулять и на различные мероприятия (Legalbet)
Вендел активно помогает новичку «Зенита» Жерсону адаптироваться в Петербурге.
После трансфера из «Фламенго» за 25 миллионов евро полузащитник сборной Бразилии провел 6 матчей в Мир РПЛ без результативных действий. 28-летний хавбек не играет с 23 августа и восстанавливается от травмы.
Как сообщает Legalbet, полузащитник «Зенита» Вендел взял под личную опеку Жерсона, он активно помогает новичку петербуржцев адаптироваться в клубе и городе. Он пытается поддержать соотечественника в психологическом плане.
Утверждается, что Вендел часто зовет Жерсона гулять по Санкт-Петербургу, а также приглашает вместе посетить различные мероприятия. Остальные бразильские футболисты «Зенита» даже дали Венделу прозвище «местный».
Как вам дерби?12960 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости