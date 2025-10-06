Вендел помогает Жерсону адаптироваться в «Зените» и Санкт-Петербурге, часто зовет гулять и на различные мероприятия (Legalbet)

Вендел активно помогает новичку «Зенита» Жерсону адаптироваться в Петербурге.

После трансфера из «Фламенго» за 25 миллионов евро полузащитник сборной Бразилии провел 6 матчей в Мир РПЛ без результативных действий. 28-летний хавбек не играет с 23 августа и восстанавливается от травмы.

Как сообщает Legalbet, полузащитник «Зенита» Вендел взял под личную опеку Жерсона , он активно помогает новичку петербуржцев адаптироваться в клубе и городе. Он пытается поддержать соотечественника в психологическом плане.

Утверждается, что Вендел часто зовет Жерсона гулять по Санкт-Петербургу, а также приглашает вместе посетить различные мероприятия. Остальные бразильские футболисты «Зенита » даже дали Венделу прозвище «местный».