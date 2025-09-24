  • Спортс
Представитель Жерсона: «Слухи об отъезде и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности. Он выполняет работу, которую дает ему «Зенит»

Представитель Жерсона опроверг возможное лечение футболиста за границей.

Полузащитник «Зенита» не играл с 23 августа из-за травмы мышцы бедра. Сообщалось, что бразилец рассматривает возможность найма частного физиотерапевта или обращения за лечением в другую страну.

«Точные сроки возвращения может назвать только медицинский отдел «Зенита». Слухи об отъезде в Бразилию и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности.

Сейчас Жерсон работает над тем, чтобы как можно скорее вернуться в форму. Он выполняет ту [восстановительную] работу, которую ему дает клуб. Он с нетерпением ждет возможности выйти на поле за «Зенит», – сказал Лукас Машадо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoЗенит
logoЖерсон
агенты
logoтравмы
logoпремьер-лига Россия
