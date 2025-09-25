Семак о Жерсоне: «Он работает индивидуально. Скоро начнет фрагментарно тренироваться с командой»

Сергей Семак рассказал о состоянии Жерсона.

«Зенит» примет «Оренбург» в 10-м туре Мир РПЛ – 27 сентября. Петербуржцы с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

– В каком состоянии Жерсон?

– Мы отталкиваемся от того, что было объявлено. Он работает индивидуально. В скором времени он начнет фрагментарно тренироваться с командой.

– В октябре Вендел может претендовать на российский паспорт?

– На сегодня это осуждается если только в качестве шуток. Никакой другой информации на сегодня нет.

– Держите правило бывших касаемо Ярослава Михайлова?

– Много что держим в голове. Иногда понимаем, что игроки хорошо играют против тех или иных соперников. Посмотрим.

– Кто может пропустить матч?

– Только Жерсон. Остальные все готовятся, – сказал главный тренер «Зенита».

В 2023 году полузащитник Ярослав Михайлов перешел в «Оренбург» на правах аренды, а по окончании прошлого сезона вернулся в «Зенит ».