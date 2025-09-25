Семак о Жерсоне: «Он работает индивидуально. Скоро начнет фрагментарно тренироваться с командой»
«Зенит» примет «Оренбург» в 10-м туре Мир РПЛ – 27 сентября. Петербуржцы с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице.
– В каком состоянии Жерсон?
– Мы отталкиваемся от того, что было объявлено. Он работает индивидуально. В скором времени он начнет фрагментарно тренироваться с командой.
– В октябре Вендел может претендовать на российский паспорт?
– На сегодня это осуждается если только в качестве шуток. Никакой другой информации на сегодня нет.
– Держите правило бывших касаемо Ярослава Михайлова?
– Много что держим в голове. Иногда понимаем, что игроки хорошо играют против тех или иных соперников. Посмотрим.
– Кто может пропустить матч?
– Только Жерсон. Остальные все готовятся, – сказал главный тренер «Зенита».
В 2023 году полузащитник Ярослав Михайлов перешел в «Оренбург» на правах аренды, а по окончании прошлого сезона вернулся в «Зенит».