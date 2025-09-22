Жерсон может нанять частного физиотерапевта или обратиться за лечением в другую страну. У хавбека «Зенита» травма бедра, он вряд ли сыграет в сентябре (ESPN)
Жерсон, вероятно, не сыграет до конца сентября из-за травмы.
Полузащитник «Зенита» не играл с 23 августа из-за травмы мышцы бедра.
По информации ESPN, бразилец начал рассматривать возможность найма частного физиотерапевта или, в крайнем случае, даже обращения за лечением в другую страну.
Оптимистичный прогноз заключается в том, что футболист вернется на поле в матче с «Рубином» в Фонбет Кубке России 30 сентября. Однако более вероятно, что Жерсон не сможет восстановиться к этой игре.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
