Жерсон может нанять частного физиотерапевта или обратиться за лечением в другую страну. У хавбека «Зенита» травма бедра, он вряд ли сыграет в сентябре (ESPN)

Жерсон, вероятно, не сыграет до конца сентября из-за травмы.

Полузащитник «Зенита » не играл с 23 августа из-за травмы мышцы бедра.

По информации ESPN, бразилец начал рассматривать возможность найма частного физиотерапевта или, в крайнем случае, даже обращения за лечением в другую страну.

Оптимистичный прогноз заключается в том, что футболист вернется на поле в матче с «Рубином » в Фонбет Кубке России 30 сентября. Однако более вероятно, что Жерсон не сможет восстановиться к этой игре.