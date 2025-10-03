«Зенит» о восстановлении Жерсона: «Он уже фрагментарно тренируется с командой»

В «Зените» рассказали о восстановлении хавбека Жерсона от травмы бедра.

Последний раз бразилец играл за петербургский клуб 23 августа в матче РПЛ с «Динамо» Махачкала (4:0), выйдя на замену на 86-й минуте.

«Восстановление Жерсона идет по плану, как заявлялось ранее, в общей сложности мы ориентировались на шесть-восемь недель — он уже фрагментарно тренируется с командой», — сообщили в пресс-службе «Зенита ».