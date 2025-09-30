Уэйн Руни: «Виртц вредит балансу «Ливерпуля» и его игре. Не вижу, как вписать его в эту систему. Если выбирать между ним и Собослаи, я бы выбрал Доминика»

Уэйн Руни заявил, что Флориан Виртц не встроен в игру «Ливерпуля».

«Виртцу непросто, это невозможно отрицать. Он играет не так хорошо, как Салах и новички в нападении, хотя он очень талантлив.

Но я не понимаю, как встроить его в команду. Его подписали за большие деньги. Мне кажется, что Виртц вредит балансу «Ливерпуля» и его игре. Он топ-игрок, и я уверен, что он станет лучше, но старт у него не задался.

Я видел, как игроки приходят в АПЛ и нуждаются во времени на адаптацию. Дело не в цене, не в самом игроке или его способностях. Я не вижу, как его вписать в систему «Ливерпуля».

Он один из тройки полузащитников? Нет, как по мне. Он скорее игрок атаки. Если бы мне пришлось выбирать между ним и Собослаи, я бы выбрал Собослаи», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

У Виртца – 0+0 в АПЛ. Почему так?