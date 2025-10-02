Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Он еще покажет себя англичанам. Проблемы с адаптацией есть почти у каждого профессионала»

Руди Феллер считает, что Флориан Виртц преуспеет в АПЛ в будущем.

Немецкий хавбек «Ливерпуля » сделал одно результативное действие в девяти играх этого сезона.

«Флориан не должен сходить с ума. Я не сомневаюсь: он еще покажет себя англичанам.

Это обычные проблемы с адаптацией, они есть почти у каждого профессионала.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что с его беговыми и игровыми способностями он добьется успеха», – сказал спортивный директор сборной Германии.

Далглиш о критике Виртца: «Этот малыш способен дать отпор. Ему нужно продолжать и найти общий язык с партнерами. Он отлично принимает мяч, открывается, контролирует передачи»

Джейми Каррагер: «Виртца нужно вывести из состава «Ливерпуля» – он не в форме. Не думаю, что в команде создан правильный баланс – сейчас это бардак»