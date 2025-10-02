  • Спортс
  Далглиш о критике Виртца: «Этот малыш способен дать отпор. Ему нужно продолжать и найти общий язык с партнерами. Он отлично принимает мяч, открывается, контролирует передачи»
Далглиш о критике Виртца: «Этот малыш способен дать отпор. Ему нужно продолжать и найти общий язык с партнерами. Он отлично принимает мяч, открывается, контролирует передачи»

Кенни Далглиш отреагировал на критику в адрес Флориана Виртца.

Хавбек «Ливерпуля» сделал одно результативное действие в девяти играх этого сезона.

«Первое, что ему нужно, – продолжать делать, что он делает в данный момент. Он отлично принимает мяч в ноги, открывается, контролирует передачи.

Как только он найдет общий язык с остальными... Кстати, этот малыш способен дать отпор.

Мы с Рашем многому научились на тренировках. Я говорил ему: «Если есть свободное пространство, просто оставь его, я сыграю, а ты сделаешь свое дело». Все просто», – сказал экс-форвард и тренер «Ливерпуля» в подкасте Stick To Football.

Джейми Каррагер: «Виртца нужно вывести из состава «Ливерпуля» – он не в форме. Не думаю, что в команде создан правильный баланс – сейчас это бардак»

Уэйн Руни: «Виртц вредит балансу «Ливерпуля» и его игре. Не вижу, как вписать его в эту систему. Если выбирать между ним и Собослаи, я бы выбрал Доминика»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
