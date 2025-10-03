Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией

Луис де ла Фуэнте назвал состав сборной Испании на ближайшие матчи.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вызван на матчи квалификации ЧМ-2026 против Грузии (11 октября) и Болгарии (14 октября). В прошлой международной паузе игрок получил повреждение, чем каталонский клуб был недоволен .

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Унаи Симон («Атлетик»);

Защитники: Маркос Льоренте , Робен Ле Норман (оба – «Атлетико»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Реал Мадрид »), Педро Порро («Тоттенхэм»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси »), Дани Вивиан («Атлетик»);

Полузащитники: Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Арсенал»), Алеиш Гарсия («Байер»), Родри («Манчестер Сити»), Педри, Дани Ольмо (оба – «Барселона»), Алекс Баэна, Пабло Барриос (оба – «Атлетико»);

Нападающие: Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Хесус Родригес Карабальо («Комо»), Саму Агехова («Порту»), Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано»).