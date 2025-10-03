  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией
13

Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией

Луис де ла Фуэнте назвал состав сборной Испании на ближайшие матчи.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вызван на матчи квалификации ЧМ-2026 против Грузии (11 октября) и Болгарии (14 октября). В прошлой международной паузе игрок получил повреждение, чем каталонский клуб был недоволен.

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Унаи Симон («Атлетик»);

Защитники: Маркос ЛьорентеРобен Ле Норман (оба – «Атлетико»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин ХейсенРеал Мадрид»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»), Дани Вивиан («Атлетик»);

Полузащитники: Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Арсенал»), Алеиш Гарсия («Байер»), Родри («Манчестер Сити»), Педри, Дани Ольмо (оба – «Барселона»), Алекс Баэна, Пабло Барриос (оба – «Атлетико»);

Нападающие: Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Хесус Родригес Карабальо («Комо»), Саму Агехова («Порту»), Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано»).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт сборной Испании в X
logoСборная Испании по футболу
logoЛуис де ла Фуэнте
logoСборная Грузии по футболу
logoсборная Болгарии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoДавид Райя
logoбундеслига Германия
logoАтлетик
logoРеал Сосьедад
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoДин Хейсен
logoАлекс Гримальдо
logoМаркос Льоренте
logoМарк Кукурелья
logoЛамин Ямаль
logoУнаи Симон
logoДани Вивиан
logoАрсенал
logoАлекс Ремиро
logoБайер
logoПедро Порро
logoРеал Мадрид
logoТоттенхэм
logoПау Кубарси
logoАтлетико
logoРобен Ле Норман
logoБарселона
logoвысшая лига Португалия
logoМикель Ойарсабаль
logoКомо
logoХорхе де Фрутос
logoЙереми Пино
logoАлекс Баэна
logoКристал Пэлас
logoРайо Вальекано
logoсерия А Италия
logoСаму Агехова
logoРодри
logoАлеиш Гарсия
logoДани Ольмо
logoПабло Барриос
logoФерран Торрес
logoМартин Субименди
logoМикель Мерино
logoПорту
logoМанчестер Сити
logoХесус Родригес Карабальо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де ла Фуэнте о словах Флика, что Ямаль играл в сборной с болью: «Не помню, что он сказал. Мне все равно»
2525 сентября, 20:43
Врачи сборной Испании сообщили «Барсе», что Ямаль сам принимал решение об участии в матчах. Клуб недоволен этим
4015 сентября, 17:00
Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках
1113 сентября, 21:17
Ямаль сломался: мимо «Валенсии», «Ньюкасл» в ЛЧ под вопросом. Флик винит сборную Испании
3813 сентября, 14:40
Главные новости
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
2817 минут назад
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
525 минут назад
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
2840 минут назадФото
Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»
3247 минут назад
Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова: «Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы»
22сегодня, 10:05
Получить подарок за вопрос? Не проблема. Залетайте на AMA-сессию со Спортсом’’ в Сетку!
сегодня, 10:00Вакансия
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
81сегодня, 09:35
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
20сегодня, 09:25
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
31сегодня, 09:22
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»
18сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
222 минуты назад
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
533 минуты назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
354 минуты назад
Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»
1сегодня, 09:55
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
сегодня, 09:37
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
сегодня, 09:07
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
1сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
6сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
15сегодня, 07:43