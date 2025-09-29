У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу

У Родри проблемы с тем же коленом, на котором были порваны «кресты».

Напомним, что полузащитник «Ман Сити » пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил в субботу, что испанец не сыграл с «Бернли» в АПЛ (5:1) из-за боли в колене.

«В пятницу на тренировке он сказал: «Я не могу играть. У меня сильно болит колено, я не могу играть».

Я сказал: «Если не можешь играть, значит, не играешь. Тогда выйдет другой. Да, [это то же самое колено, которое он повредил]», – сказал Гвардиола.