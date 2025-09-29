  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
2

У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу

У Родри проблемы с тем же коленом, на котором были порваны «кресты».

Напомним, что полузащитник «Ман Сити» пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил в субботу, что испанец не сыграл с «Бернли» в АПЛ (5:1) из-за боли в колене. 

«В пятницу на тренировке он сказал: «Я не могу играть. У меня сильно болит колено, я не могу играть».

Я сказал: «Если не можешь играть, значит, не играешь. Тогда выйдет другой. Да, [это то же самое колено, которое он повредил]», – сказал Гвардиола.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81326 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
logoРодри
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глеб о «Золотом мяче»: «Ямаль – один из лучших игроков мира, но Дембеле заслужил его. Жюри смотрит на результаты не только игрока, но и его команды»
5сегодня, 17:11
Родри из-за боли в колене не играл с «Бернли». Под вопросом участие хавбека «Сити» в матче с «Монако»
13вчера, 16:59
Главные новости
Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»
216 минут назад
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
222 минуты назад
Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров – и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает»
528 минут назад
Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
2539 минут назад
Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
1146 минут назад
Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»
458 минут назад
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
5358 минут назадВидео
Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»
21сегодня, 21:03
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» победил «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
151сегодня, 20:59
«Милан» вышел на 1-е место в Серии А. У команды Аллегри 12 очков – как у «Наполи» и «Ромы», «Ювентус» отстает на 1 балл, «Интер» – на 3
17сегодня, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ланса» Гради получил красную за фол на 49-й секунде игры с «Ренном». Рекорд Лиги 1 в XXI веке у Тодибо – 9 секунд
5 минут назад
Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»
30 минут назад
«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
6сегодня, 20:54
«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)
2сегодня, 21:05
«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет
8сегодня, 20:52
Конте проиграл Аллегри впервые с 2009 года. Было 5 побед и 2 ничьих
5сегодня, 20:49
Чемпионат Франции. «Ренн» и «Ланс» не забили, «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
31сегодня, 20:39
Гуарирапа перешел в «Аль-Шарджу» из «Сочи» на правах аренды до конца сезона
3сегодня, 20:23Фото
Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»
3сегодня, 20:21Фото
Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков
10сегодня, 20:20Видео