Родри готов выйти в старте с «Монако», сообщил Пеп: «Но сейчас он не способен играть по три матча в неделю на высочайшем уровне»
Родри восстановился от травмы.
Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник готов выйти в стартовом составе против «Монако» в завтрашнем матче 2-го тура общего этапа ЛЧ.
Испанец пропустил прошлую игру против «Бернли» (5:1) из-за боли в колене.
«Да, он чувствует себя намного лучше, чем перед прошлым матчем.
Сейчас, по моим ощущениям, он не способен играть по три матча в неделю на высочайшем уровне, с максимальной интенсивностью, против требовательных соперников. На данный момент он к этому не готов. Ему нужно время», – сказал Гвардиола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
