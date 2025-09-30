  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри готов выйти в старте с «Монако», сообщил Пеп: «Но сейчас он не способен играть по три матча в неделю на высочайшем уровне»
2

Родри готов выйти в старте с «Монако», сообщил Пеп: «Но сейчас он не способен играть по три матча в неделю на высочайшем уровне»

Родри восстановился от травмы.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник готов выйти в стартовом составе против «Монако» в завтрашнем матче 2-го тура общего этапа ЛЧ. 

Испанец пропустил прошлую игру против «Бернли» (5:1) из-за боли в колене. 

«Да, он чувствует себя намного лучше, чем перед прошлым матчем. 

Сейчас, по моим ощущениям, он не способен играть по три матча в неделю на высочайшем уровне, с максимальной интенсивностью, против требовательных соперников. На данный момент он к этому не готов. Ему нужно время», – сказал Гвардиола. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
logoМанчестер Сити
logoлига 1 Франция
logoПеп Гвардиола
logoМонако
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
logoРодри
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шеф-повар звезд АПЛ Марш: «Для Гюндогана готовить проще всего, он ест все, кроме кинзы и перца. Однажды он предложил мне и его другу спор: кто съест больше макчикенов, получит кроссовки Yeezy»
2сегодня, 16:30
Холанд об отношениях: «Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь. Находишь ее тогда, когда меньше всего ждешь. Выходите из дома и общайтесь»
59сегодня, 13:50
Главные новости
Бернардески не считает, что Роналду нарушил баланс в «Ювентусе»: «Это попытка прикрыться оправданием. Не Криштиану виноват в том, что мы не выиграли ЛЧ, а каждый из нас»
1 минуту назад
У Кейна 19 (16+3) очков в 9 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Пафосу»
28 минут назад
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
8 минут назадТесты и игры
Израильская федерация готова судиться с Reebok из-за просьбы убрать логотип с формы: «Стоять плечом к плечу со сборной в эти времена – привилегия. Найдется более смелый и честный спонсор»
413 минут назад
Алонсо о хет-трике Мбаппе «Кайрату»: «Килиан сейчас играет решающую роль в каждой игре. Я очень доволен его голами и влиянием, которое он оказывает на партнеров каждый день»
315 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в гостях, «Челси» принимает «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» играет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
66138 минут назадLive
В «Арис» Кокорина перешел экс-хавбек сборной Украины и «Аталанты» Коваленко
1544 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
21748 минут назадLive
«Кайрат» с общим счетом 1:9 проиграл первые два матча в ЛЧ
3753 минуты назад
Мбаппе сделал 4-й хет-трик в ЛЧ и догнал Бензема. Больше только у Месси, Роналду (по 8) и Левандовского (6)
2457 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Айнтрахт». 2:0 – Распадори и Ле Норман забили. Онлайн-трансляция
13 минуты назадLive
«Пафос» – «Бавария». 0:3 – Кейн и Геррейру забили, у Джексона 1+1, у Олисе два ассиста. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Интер» – «Славия». 1:0 – Лаутаро забил. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
«Краснодар» – «Динамо». 0:0 – серия пенальти. Онлайн-трансляция
98 минут назадLive
У Гюлера 3+5 в 10 матчах сезона за «Реал» и Турцию. Хавбек сделал ассист с «Кайратом»
19 минут назад
«Ахмат» уступил «Оренбургу» – 0:1. Команда Черчесова идет последней в группе, оренбуржцы вышли в плей-офф
311 минут назад
«Барса» отчиталась об убытках в 17 млн евро за финансовый год
216 минут назад
«Челси» – «Бенфика». 1:0 – Риос забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
3318 минут назадLive
«Галатасарай» – «Ливерпуль». 1:0 – Осимхен забил с пенальти. Онлайн-трансляция
519 минут назадLive
«Реал» победил в ЛЧ с разницей в 5 голов в ЛЧ впервые с 2021 года. Тогда разгромили «Шахтер»
126 минут назад