Родри получил травму в матче с «Брентфордом». Хавбека «Ман Сити» заменили в 1-м тайме

Родри снова получил травму.

Полузащитник «Манчестер Сити » вышел в стартовом составе на матч с «Брентфордом » в 7-м туре АПЛ (1:0, второй тайм) и получил повреждение на 19-й минуте, пытаясь дотянуться до мяча в центре поля. Футболист сел на газон и показал, что не может продолжать игру.

Вместо испанца вышел Нико Гонсалес .

Напомним, в прошлом году Родри получил травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустил большую часть сезона.