Родри получил травму в матче с «Брентфордом». Хавбека «Ман Сити» заменили в 1-м тайме
Родри снова получил травму.
Полузащитник «Манчестер Сити» вышел в стартовом составе на матч с «Брентфордом» в 7-м туре АПЛ (1:0, второй тайм) и получил повреждение на 19-й минуте, пытаясь дотянуться до мяча в центре поля. Футболист сел на газон и показал, что не может продолжать игру.
Вместо испанца вышел Нико Гонсалес.
Напомним, в прошлом году Родри получил травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустил большую часть сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
