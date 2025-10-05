  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри получил травму в матче с «Брентфордом». Хавбека «Ман Сити» заменили в 1-м тайме
17

Родри получил травму в матче с «Брентфордом». Хавбека «Ман Сити» заменили в 1-м тайме

Родри снова получил травму.

Полузащитник «Манчестер Сити» вышел в стартовом составе на матч с «Брентфордом» в 7-м туре АПЛ (1:0, второй тайм) и получил повреждение на 19-й минуте, пытаясь дотянуться до мяча в центре поля. Футболист сел на газон и показал, что не может продолжать игру. 

Вместо испанца вышел Нико Гонсалес.

Напомним, в прошлом году Родри получил травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустил большую часть сезона. 

Как вам дерби?4368 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoтравмы
logoБрентфорд
logoРодри
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoНико Гонсалес
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Челестини о борьбе за титул: «ЦСКА 9 лет не может стать чемпионом, надо быть скромными. Мы боремся со многими командами, но это не означает, что цель невыполнима»
610 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Хайденхайм», «Гамбург» разгромил «Майнц», «Гладбах» принимает «Фрайбург»
1016 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Брентфорд», «Ньюкасл» победил «Ноттингем»
98017 минут назад
«Ман Сити» не проигрывает 7 матчей – 5 побед, 2 ничьих. Команда Гвардиолы отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала» на 3 очка
721 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля», «Лион» уступил «Тулузе»
1526 минут назад
У Рэшфорда подозрение на травму после игры с «Севильей». Маркус лидирует в «Барсе» по голевым действиям – 3 мяча, 4 ассиста
1226 минут назад
Флик про 1:4 от «Севильи»: «Не думаю, что проблема в схеме или стратегии – «Барса» допустила серьезные ошибки. Я доволен реакцией, продемонстрированной во 2-м тайме»
3631 минуту назад
У Фати 6 голов в 5 матчах за «Монако». Арендованный у «Барселоны» форвард – лучший бомбардир Лиги 1
3242 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» разгромлен «Черноморцем», «Ротор» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
1453 минуты назад
Сакич о 2:3 в дерби: «ЦСКА не обыграл нас тактически, все голы вылились из невынужденных ошибок «Спартака». Первые 15-20 минут на поле была лишь одна команда»
6555 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»
89 минут назад
«Наполи» – «Дженоа». 2:1 – Хейлунд вывел чемпионов вперед. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом» – 1:0
922 минуты назад
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
345 минут назад
«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
351 минуту назад
«Балтика» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – забил Хиль. Онлайн-трансляция
35сегодня, 16:45Live
Шпилевский не собирается уходить из «Пари НН» после 1:2 с «Сочи»: «Если все читать и слушать, можно сразу самоубийством заканчивать. Сейчас и Гвардиола не изменит ситуацию, здравомыслящие все понимают»
15сегодня, 15:27
Эдегор пропустит октябрьские матчи Норвегии из-за травмы колена и будет восстанавливаться в «Арсенале»
7сегодня, 15:07
Ливай забил во 2-м матче подряд за «Спартак». У форварда 4 гола в 6 последних играх
4сегодня, 14:58
Вольтемаде забил в 3-м матче подряд за «Ньюкасл» – с пенальти «Ноттингему». У купленного за 85+5 млн евро форварда 4 гола в 7 матчах
28сегодня, 14:53