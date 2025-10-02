  • Спортс
Уход Гафина стал неожиданностью для всех в «Динамо». Перед объявлением об отставке главу совета директоров клуба вызвали в ВТБ (Иван Карпов)

Уход Дмитрия Гафина стал для «Динамо» неожиданностью.

В четверг бело-голубые объявили, что Гафин решил покинуть пост председателя совета директоров клуба.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, уход Гафина стал неожиданностью для всех в клубе. Сегодня функционер должен был приехать на плановое совещание в «Динамо» в 16:00, но около двух часов дня попросил перенести встречу, так как его вызвали в ВТБ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Иван Карпов
Дмитрий Гафин
