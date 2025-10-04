  • Спортс
Председателем совета директоров «Динамо» станет экс-глава набсовета РУСАДА Ивлев (РБК)

«Динамо» определилось с кандидатурой нового председателя совета директоров.

2 октября стало известно, что этот пост покинул Дмитрий Гафин.

По информации РБК, эту должность займет бывший глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. Назначение состоится после проведения ряда корпоративных процедур, официальное объявление ожидается в ближайшие дни. Других изменений в менеджменте клуба не планируется.

«Ивлев обладает компетенциями в области корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса. При этом он в разные годы участвовал в разработке и внедрении стратегий развития спортивных клубов и лиг, более трех лет возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и входит в консультативный совет футбольного «Динамо», – объяснил это решение один из источников. 

Сам Ивлев отказался комментировать информацию о назначении в «Динамо». 

С 1995 года Ивлев работал в Ernst & Young, а в 2001-м стал директором по маркетингу и внешним связям российского представительства аудиторской компании. В 2010-м он был назначен управляющим партнером Ernst & Young по СНГ и руководителем направления по работе с клиентами в Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии. В 2009 году вошел в «сотню резервных кадров» администрации президента.

В 2017 году Ивлев вошел в наблюдательный совет РУСАДА и через несколько месяцев возглавил его. Он покинул должность в декабре 2020-го.

Будущий глава клуба является членом консультативного совета «Динамо», куда входят известные болельщики бело-голубых, в том числе бывший премьер-министр Сергей Степашин, певец Лев Лещенко, актер Александр Лазарев, бизнесмен Михаил Куснирович.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: РБК
