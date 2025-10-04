Председателем совета директоров «Динамо» станет экс-глава набсовета РУСАДА Ивлев (РБК)

«Динамо» определилось с кандидатурой нового председателя совета директоров.

2 октября стало известно, что этот пост покинул Дмитрий Гафин .

По информации РБК, эту должность займет бывший глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. Назначение состоится после проведения ряда корпоративных процедур, официальное объявление ожидается в ближайшие дни. Других изменений в менеджменте клуба не планируется.

«Ивлев обладает компетенциями в области корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса. При этом он в разные годы участвовал в разработке и внедрении стратегий развития спортивных клубов и лиг, более трех лет возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и входит в консультативный совет футбольного «Динамо», – объяснил это решение один из источников.

Сам Ивлев отказался комментировать информацию о назначении в «Динамо».

С 1995 года Ивлев работал в Ernst & Young, а в 2001-м стал директором по маркетингу и внешним связям российского представительства аудиторской компании. В 2010-м он был назначен управляющим партнером Ernst & Young по СНГ и руководителем направления по работе с клиентами в Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии. В 2009 году вошел в «сотню резервных кадров» администрации президента.

В 2017 году Ивлев вошел в наблюдательный совет РУСАДА и через несколько месяцев возглавил его. Он покинул должность в декабре 2020-го.

Будущий глава клуба является членом консультативного совета «Динамо », куда входят известные болельщики бело-голубых, в том числе бывший премьер-министр Сергей Степашин, певец Лев Лещенко, актер Александр Лазарев, бизнесмен Михаил Куснирович.