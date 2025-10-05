  • Спортс
Фанаты идущих 8-ми «Рейнджерс» пытались заблокировать выезд клубного автобуса после 1:1 с «Фалкирком». Тренера Мартина под охраной полиции вывели со стадиона

Недовольные фанаты «Рейнджерс» пытались помешать команде покинуть стадион.

В 7-м туре чемпионата Шотландии команда сыграла вничью с «Фалкирком» на выезде (1:1). Клуб из Глазго идет на 8-м месте в турнирной таблице с 7 очками. 

По ходу встречи в адрес главного тренера «Рейнджерс» Расселла Мартина звучали повторяющиеся оскорбительные и протестные кричалки со стороны фанатов команды, недовольных последними результатами.

После матча разгневанные болельщики пытались заблокировать выезд клубного автобуса со стадиона. Они сели перед автобусом, пытаясь не дать ему выехать. Толпа была разогнана полицией.

Самого Мартина под охраной вывели со стадиона в другой его части, после чего он уехал на автомобиле.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
