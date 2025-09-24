Лига Европы. ПАОК Оздоева и Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Бетис» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы»

В Лиге Европы пройдут матчи первого тура.

В среду ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Ноттингем Форест» сыграет в гостях с «Бетисом», «Ницца» проведет матч с «Ромой».

В четверг «Ред Булл» встретится с «Порту», а «Астон Вилла» примет «Болонью».

Лига Европы

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

