0

Лига Европы. ПАОК Оздоева и Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Бетис» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы»

В Лиге Европы пройдут матчи первого тура.

В среду ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Ноттингем Форест» сыграет в гостях с «Бетисом», «Ницца» проведет матч с «Ромой».

В четверг «Ред Булл» встретится с «Порту», а «Астон Вилла» примет «Болонью».

Лига Европы

1-й тур

Лига Европы. 1 тур
24 сентября 16:45, MCH Арена
Мидтьюлланд
Не начался
Штурм
Лига Европы. 1 тур
24 сентября 16:45, Тумба
ПАОК
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Лига Европы. 1 тур
24 сентября 19:00, Альянц Ривьера
Ницца
Не начался
Рома
Лига Европы. 1 тур
24 сентября 19:00, Райко Митич
Црвена Звезда
Не начался
Селтик
Лига Европы. 1 тур
24 сентября 19:00, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Не начался
Базель
Лига Европы. 1 тур
25 сентября 16:45, Пьер Моруа
Лилль
Не начался
Бранн
Лига Европы. 1 тур
25 сентября 19:00, Ванкдорф
Янг Бойз
Не начался
Панатинаикос
Лига Европы. 1 тур
25 сентября 19:00, Ред Булл Арена
Ред Булл
Не начался
Порту
Лига Европы. 1 тур
25 сентября 19:00, Гальгенвард
Утрехт
Не начался
Лион
Лига Европы. 1 тур
25 сентября 19:00, Вилла Парк
Астон Вилла
Не начался
Болонья
Лига Европы. 1 тур
25 сентября 19:00, Айброкс
Рейнджерс
Не начался
Генк
Лига Европы. 1 тур
25 сентября 19:00, МХП-Арена
Штутгарт
Не начался
Сельта

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
