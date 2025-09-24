Лига Европы. ПАОК Оздоева и Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Бетис» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы»
В Лиге Европы пройдут матчи первого тура.
В среду ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Ноттингем Форест» сыграет в гостях с «Бетисом», «Ницца» проведет матч с «Ромой».
В четверг «Ред Булл» встретится с «Порту», а «Астон Вилла» примет «Болонью».
Лига Европы
1-й тур
24 сентября 16:45, MCH Арена
Не начался
24 сентября 16:45, Тумба
Не начался
24 сентября 19:00, Максимир
Не начался
24 сентября 19:00, Ла Картуха
Не начался
24 сентября 19:00, Новый Стадион Мальме
24 сентября 19:00, Альянц Ривьера
24 сентября 19:00, Стадион Мунисипал де Брага
24 сентября 19:00, Райко Митич
Не начался
24 сентября 19:00, Europa-Park Stadion
25 сентября 16:45, Пьер Моруа
25 сентября 16:45, Де Аделарсхорст
Не начался
25 сентября 19:00, Ванкдорф
Не начался
25 сентября 19:00, Ред Булл Арена
25 сентября 19:00, Гальгенвард
25 сентября 19:00, Групама Арена
Не начался
25 сентября 19:00, Вилла Парк
Не начался
25 сентября 19:00, Айброкс
25 сентября 19:00, МХП-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57095 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости