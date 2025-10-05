Григорян о 2:3 в дерби: «Спартак» безобразно вошел в игру по вине Станковича. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде»
Александр Григорян поделился мыслями о московском дерби.
«Спартак» проиграл ЦСКА на выезде в 11-м туре Мир РПЛ (2:3). Свои голы армейцы забили в первые 18 минут встречи.
«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака» в матч, и я думаю, по вине Станковича. И очень качественный второй тайм.
Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», – сказал бывший главный тренер «Анжи».
Как вам дерби?6162 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости