Григорян о 2:3 в дерби: «Спартак» безобразно вошел в игру по вине Станковича. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде»

Александр Григорян поделился мыслями о московском дерби.

«Спартак» проиграл ЦСКА на выезде в 11-м туре Мир РПЛ (2:3). Свои голы армейцы забили в первые 18 минут встречи.

«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака » в матч, и я думаю, по вине Станковича . И очень качественный второй тайм.

Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», – сказал бывший главный тренер «Анжи».