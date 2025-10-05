ЦСКА лидирует в РПЛ после 11 туров с 24 очками. «Локомотив» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Спартак» – 6-й, «Динамо» – 8-е
ЦСКА лидирует в Мир РПЛ после 11 туров.
Команда Фабио Челестини набрала 24 очка и занимает чистое первое место в турнирной таблице. «Локомотив» и «Краснодар» отстают от армейцев на 1 балл и располагаются на 2-м и 3-м местах соответственно.
Четвертым идет «Зенит», набравший 20 очков, – петербуржцы опережают «Балтику» по дополнительным показателям. Шестое место занимает «Спартак» (18 баллов), седьмое – «Рубин» (18), восьмое – «Динамо» (15).
Следующий тур Премьер-лиги пройдет 18-19 октября.
