Игорь Дивеев: «Непозволительно, чтобы «Спартак» на поле ЦСКА так доминировал. Повезло, что забили три, но есть разочарование из-за пропущенного с углового нелепого гола»

Игорь Дивеев высказался о победе над «Спартаком» (3:2).

ЦСКА забил красно-белым три мяча в первые 18 минут матча 11-го тура Мир РПЛ .

– Как объяснить такой крутой старт ЦСКА?

– У нас была задача сразу перебивать опорную линию «Спартака », а там уже доводить до конца свои моменты. Повезло, что забили три гола. Но есть разочарование, что пропустили такой нелепый гол с углового. Самое главное, что была интересная игра, я думаю, болельщикам понравился матч. Вчера московское дерби было интересное – и сегодня тоже.

– Насколько тяжелым и нервным был второй тайм?

– Во втором тайме мы чуть сели, и у нас не получался прессинг. Почему‑то «Спартак» начал переходить наш прессинг и создавал моменты. Будем разбираться с этим, почему так произошло. Это непозволительно, чтобы «Спартак» на нашем поле так доминировал.

– Выход Торопа был нервным для команды?

– Ни в коем случае, Слава у нас молодец. Он сразу вышел и поддерживал нас. В одном моменте он с Лукиным чуть не привезли нам, были такие моменты, конечно, но ничего. А так, все, кто вышел на замену, нам очень сильно помогли, – сказал защитник ЦСКА .