Акинфеев пропустит 10-14 дней по оптимистичному прогнозу, сообщил врач ЦСКА: «Он подвернул голеностоп, там надрыв связок»
Игорь Акинфеев повредил голеностоп в матче со «Спартаком».
ЦСКА победил в московском дерби со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ.
На 57-й минуте в эпизоде с голом Ливая Гарсии из «Спартака» вратарь армейцев Акинфеев получил повреждение и был заменен.
– Акинфеев в эпизоде подвернул голеностоп, там надрыв связок голеностопа: завтра посмотрим на динамику. Если все будет оптимистично, то 10-14 дней и мы с этой проблемой справимся.
– Сыграет ли он с «Локомотивом»?
– Нельзя загадывать, будем смотреть по ситуации, – сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов.
Как вам дерби?6159 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости