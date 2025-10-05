Акинфеев пропустит 10-14 дней по оптимистичному прогнозу, сообщил врач ЦСКА: «Он подвернул голеностоп, там надрыв связок»

Игорь Акинфеев повредил голеностоп в матче со «Спартаком».

ЦСКА победил в московском дерби со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ .

На 57-й минуте в эпизоде с голом Ливая Гарсии из «Спартака » вратарь армейцев Акинфеев получил повреждение и был заменен.

– Акинфеев в эпизоде подвернул голеностоп, там надрыв связок голеностопа: завтра посмотрим на динамику. Если все будет оптимистично, то 10-14 дней и мы с этой проблемой справимся.

– Сыграет ли он с «Локомотивом»?

– Нельзя загадывать, будем смотреть по ситуации, – сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов.