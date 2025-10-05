  • Спортс
  • Челестини о борьбе за титул: «ЦСКА 9 лет не может стать чемпионом, надо быть скромными. Мы боремся со многими командами, но это не означает, что цель невыполнима»
36

Фабио Челестини ответил на вопрос о чемпионских амбициях ЦСКА.

В 11-м туре Мир РПЛ армейцы обыграли «Спартак» со счетом 3:2. ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 очками. 

– Две замены у вас были вынужденными. Насколько они повлияли на игру в конце матча?

– Речь идет не о заменах, а о том, что у меня забрали два слота для них. Это повлияло на то, как играть нам дальше. Но благо, все закончилось хорошо.

– Говорит ли победа над «Спартаком» о том, что ЦСКА серьезно настроен на чемпионство?

– Мы работаем на июнь. ЦСКА 9 лет не может стать чемпионом. Надо быть скромными. Скромность не означает, что нет амбиций. Мы сегодня сражались, чтобы вернуться на первое место в таблице. Нам есть куда расти.

Есть много команд, с которыми мы боремся, но это не означает, что цель стать чемпионом невыполнима. Мы уважаем наших соперников. Ближайшие две недели мы будем возглавлять таблицу, и нам это нравится.

– Ждали ли вы такого «подарка» от «Спартака» в начале матча?

– Надо хорошо читать матч. Он был одинаковым с первой до последней минуты. Первые 15-20 минут у нас было больше контроля. Но «Спартак» создал нам много проблем. Когда мы начинаем комбинировать, мы становимся лучше. И это не «Спартак» нам что‑то подарил, а мы хорошо сделали свою работу. Соперник хорошо давил, но я считаю, что мы должны были лучше владеть мячом, но мы страдали.

Что могло поменять ход игры? Счет 4:1. Знаю, что мои игроки могут лучше играть, – сказал главный тренер ЦСКА.

Как вам дерби?6137 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
