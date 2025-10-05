  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Спартака» Сакич о 2:3: «Первые 20 минут во многом предопределили исход. ЦСКА вышел более заряженным и сконцентрированным»
50

Тренер «Спартака» Сакич о 2:3: «Первые 20 минут во многом предопределили исход. ЦСКА вышел более заряженным и сконцентрированным»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги дерби с ЦСКА.

Красно-белые потерпели поражение со счетом 2:3 в 11-м туре Мир РПЛ.

«Во многом первые 20 минут предопределили такой исход, потому что соперник вышел на поле более заряженным и сконцентрированным.

У нас были возможности отыграть, и ударов, наверное, нанесли мы штук 15 по воротам соперника. Очень жаль проигрывать такой матч из‑за того, что плохо вошли в игру», – сказал Сакич

Как вам дерби?4265 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoНенад Сакич
logoЦСКА
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
1123 октября, 09:35
Сакич про 2:1 с «Пари НН»: «Из хорошего только проход в следующий раунд, все остальное у «Спартака» было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч»
611 октября, 17:46
Пономарев о ЦСКА: «Для чемпионства не хватает стабильности, матч со «Спартаком» будет показательным. «Краснодар» и «Зенит» поинтереснее выглядят, собенно в атаке»
1929 сентября, 21:58
Главные новости
Челестини о борьбе за титул: «ЦСКА 9 лет не может стать чемпионом, надо быть скромными. Мы боремся со многими командами, но это не означает, что цель невыполнима»
56 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Хайденхайм», «Гамбург» разгромил «Майнц», «Гладбах» принимает «Фрайбург»
1012 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Брентфорд», «Ньюкасл» победил «Ноттингем»
97913 минут назад
«Ман Сити» не проигрывает 7 матчей – 5 побед, 2 ничьих. Команда Гвардиолы отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала» на 3 очка
717 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля», «Лион» уступил «Тулузе»
1522 минуты назад
У Рэшфорда подозрение на травму после игры с «Севильей». Маркус лидирует в «Барсе» по голевым действиям – 3 мяча, 4 ассиста
1122 минуты назад
Флик про 1:4 от «Севильи»: «Не думаю, что проблема в схеме или стратегии – «Барса» допустила серьезные ошибки. Я доволен реакцией, продемонстрированной во 2-м тайме»
3527 минут назад
У Фати 6 голов в 5 матчах за «Монако». Арендованный у «Барселоны» форвард – лучший бомбардир Лиги 1
3238 минут назад
Родри получил травму в матче с «Брентфордом». Хавбека «Ман Сити» заменили в 1-м тайме
1739 минут назад
Первая лига. «Торпедо» разгромлен «Черноморцем», «Ротор» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
1449 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»
55 минут назад
«Наполи» – «Дженоа». 2:1 – Хейлунд вывел чемпионов вперед. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом» – 1:0
918 минут назад
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
341 минуту назад
«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
347 минут назад
«Балтика» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – забил Хиль. Онлайн-трансляция
3359 минут назадLive
Шпилевский не собирается уходить из «Пари НН» после 1:2 с «Сочи»: «Если все читать и слушать, можно сразу самоубийством заканчивать. Сейчас и Гвардиола не изменит ситуацию, здравомыслящие все понимают»
14сегодня, 15:27
Эдегор пропустит октябрьские матчи Норвегии из-за травмы колена и будет восстанавливаться в «Арсенале»
7сегодня, 15:07
Ливай забил во 2-м матче подряд за «Спартак». У форварда 4 гола в 6 последних играх
4сегодня, 14:58
Вольтемаде забил в 3-м матче подряд за «Ньюкасл» – с пенальти «Ноттингему». У купленного за 85+5 млн евро форварда 4 гола в 7 матчах
28сегодня, 14:53