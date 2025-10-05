Тренер «Спартака» Сакич о 2:3: «Первые 20 минут во многом предопределили исход. ЦСКА вышел более заряженным и сконцентрированным»
Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги дерби с ЦСКА.
Красно-белые потерпели поражение со счетом 2:3 в 11-м туре Мир РПЛ.
«Во многом первые 20 минут предопределили такой исход, потому что соперник вышел на поле более заряженным и сконцентрированным.
У нас были возможности отыграть, и ударов, наверное, нанесли мы штук 15 по воротам соперника. Очень жаль проигрывать такой матч из‑за того, что плохо вошли в игру», – сказал Сакич.
