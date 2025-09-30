Пономарев о ЦСКА: «Для чемпионства не хватает стабильности, матч со «Спартаком» будет показательным. «Краснодар» и «Зенит» поинтереснее выглядят, собенно в атаке»

Владимир Пономарев заявил, что ЦСКА не хватает стабильности для борьбы за золото.

Армейцы обыграли «Балтику» (1:0) в 10‑м туре Мир РПЛ и возглавили турнирную таблицу, набрав 21 очко.

В следующем туре команда Фабио Челестини 5 октября сыграет дома против «Спартака ».

– Армейцы вышли на первое место. Как бы оценили их шансы на чемпионство?

– Пока очень рано об этом говорить. Чтобы стать чемпионом, ЦСКА на данном этапе не хватает стабильности.

Матч с «Балтикой» провели хорошо, а до этого плохо выглядели во встрече с «Сочи », несмотря на победу. Да и «Ростову» уступили.

Сейчас посмотрим, как со «Спартаком» сыграют. Этот матч в чем‑то будет показательным. Но пока не могу сказать, что по‑чемпионски выглядят.

«Краснодар» и «Зенит » сейчас поинтереснее выглядят. Особенно в атаке, – сказал бывший защитник ЦСКА.