Круговой проводит самый результативный сезон в карьере – 4+3 в 11 матчах РПЛ. У него гол и ассист против «Спартака»

Данил Круговой проводит самый результативный сезон в карьере.

Защитник ЦСКА сегодня забил гол и сделал ассист против «Спартака ».

Всего на счету Кругового 4 гола и 3 голевых передачи в 11 матчах сезона в Мир РПЛ .

Предыдущий рекорд Данила был в сезоне-2021/22 – 5 результативных действий.