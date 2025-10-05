  • Спортс
  • Круговой проводит самый результативный сезон в карьере – 4+3 в 11 матчах РПЛ. У него гол и ассист против «Спартака»
Круговой проводит самый результативный сезон в карьере – 4+3 в 11 матчах РПЛ. У него гол и ассист против «Спартака»

Данил Круговой проводит самый результативный сезон в карьере.

Защитник ЦСКА сегодня забил гол и сделал ассист против «Спартака».

Всего на счету Кругового 4 гола и 3 голевых передачи в 11 матчах сезона в Мир РПЛ.

Предыдущий рекорд Данила был в сезоне-2021/22 – 5 результативных действий.

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoДанил Круговой
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
