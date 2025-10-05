ЦСКА забил три гола «Спартаку» к 18-й минуте дерби – Глебов, Обляков и Круговой. Жедсон, заработавший пенальти в свои ворота, на 21-й отыграл один мяч
ЦСКА забил три гола «Спартаку» в дерби к 18-й минуте.
ЦСКА принимает «Спартак» (3:1, первый тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 5-й минуте полузащитник армейцев Кирилл Глебов открыл счет с передачи защитника Данила Кругового. На 12-й хавбек Иван Обляков реализовал пенальти, назначенный за фол Жедсона Фернандеша. На 18-й Круговой забил сам и довел счет до разгромного.
На 21-й полузащитник красно-белых Жедсон отыграл один мяч.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости