  • Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби
Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби.

ЦСКА сегодня примет «Спартак» в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Жоао Виктор, Мойзес Барбоза, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев.

«Спартак»: Александр Максименко, Александр Джику, Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекиэль Барко, Пабло Солари, Маркиньос Коста, Манфред Угальде.

