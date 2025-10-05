Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби.

ЦСКА сегодня примет «Спартак» в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА : Игорь Акинфеев , Данил Круговой , Жоао Виктор , Мойзес Барбоза , Игорь Дивеев , Милан Гайич , Иван Обляков , Матвей Кисляк , Кирилл Глебов, Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев.

«Спартак» : Александр Максименко, Александр Джику, Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекиэль Барко, Пабло Солари, Маркиньос Коста, Манфред Угальде.