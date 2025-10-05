Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби.
ЦСКА сегодня примет «Спартак» в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 16:30 по московскому времени.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Жоао Виктор, Мойзес Барбоза, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев.
«Спартак»: Александр Максименко, Александр Джику, Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекиэль Барко, Пабло Солари, Маркиньос Коста, Манфред Угальде.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости